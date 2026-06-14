Депутат правящей партии Японии Нисида захотел наладить отношения с Россией

Японии важно постепенно налаживать отношения с Россией, поскольку США больше не способны контролировать весь мир. Об этом заявил депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Седзи Нисида, передает ТАСС.

«Америка больше не в состоянии контролировать весь мир. Нам нужно спокойно обдумать это, и, даже если это не произойдет сразу, я думаю, самое важное — это постепенное расширение дружественных отношений и взаимной поддержки между Россией и Японией», — заявил депутат.

По его словам, от враждебного отношения к России необходимо избавиться, а сама страна является наиболее близкой для Японии с географической точки зрения.

Ранее стало известно, что власти Японии почти договорились с Вашингтоном о продлении исключений на поставки российских энергоносителей.