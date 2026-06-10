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14:35, 10 июня 2026Экономика

Союзник США не захотел отказываться от российского газа

Kyodo: Япония хочет продлить исключения из санкций США на поставки газа из России
Кирилл Луцюк

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Власти Японии почти договорились с Вашингтоном о продлении исключений на поставки российских энергоносителей. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщил ТАСС.

Речь идет об импорте с проекта «Сахалин-2» сжиженного природного газа (СПГ). Срок действующих исключений истекает 18 июня. С 2022 года они неоднократно продлевались.

Также, по данным Kyodo, союзник США сумел договориться об углублении энергетического сотрудничества с Малайзией, которая, как известно, является ключевым экспортером энергоносителей для бедной ресурсами Японии. На долю Куала-Лумпур приходится около 15 процентов поставок СПГ. Кроме того, большая часть сырой нефти, предназначенной для Японии, проходит через Малаккский пролив, ключевой торговый маршрут между Малайзией и Индонезией.

В конце мая стало известно, что после начала ближневосточного кризиса и блокады Ормузского пролива Япония приобрела нефть у России. По имеющимся данным, было импортировано около 720 тысяч баррелей.

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