Kyodo: Япония хочет продлить исключения из санкций США на поставки газа из России

Власти Японии почти договорились с Вашингтоном о продлении исключений на поставки российских энергоносителей. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщил ТАСС.

Речь идет об импорте с проекта «Сахалин-2» сжиженного природного газа (СПГ). Срок действующих исключений истекает 18 июня. С 2022 года они неоднократно продлевались.

Также, по данным Kyodo, союзник США сумел договориться об углублении энергетического сотрудничества с Малайзией, которая, как известно, является ключевым экспортером энергоносителей для бедной ресурсами Японии. На долю Куала-Лумпур приходится около 15 процентов поставок СПГ. Кроме того, большая часть сырой нефти, предназначенной для Японии, проходит через Малаккский пролив, ключевой торговый маршрут между Малайзией и Индонезией.

В конце мая стало известно, что после начала ближневосточного кризиса и блокады Ормузского пролива Япония приобрела нефть у России. По имеющимся данным, было импортировано около 720 тысяч баррелей.