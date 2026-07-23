Зеленского сравнили с «английской королевой»

Дубинский: Зеленский превращается в «английскую королеву» без реальной власти

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит превращаться в «английскую королеву» без реальной власти. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, если Зеленский утратит контроль над Минобороны и Вооруженными силами Украины (ВСУ), то следующим шагом станет потеря власти над Генпрокуратурой и Государственным бюро расследований.

Ранее Зеленский отправил в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, а затем уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него эту должность занял Михаил Драпатый.