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21:24, 23 июля 2026 (обновлено: 21:29, 23 июля 2026)Россия

Поезд столкнулся с автомобилем в российском регионе

Пригородный поезд врезался в легковое авто в Дагестане
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пригородный пассажирский поезд по направлению из Махачкалы в Дербент попал в ДТП с легковым автомобилем в Дагестане. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги.

Как уточняется, происшествие случилось в четверг, 23 июля, на железнодорожном переезде на станции Инчхе. Автомобилист выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом. Машинист состава применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным. В результате избежать столкновения не получилось.

Пострадавших нет, говорится в сообщении. Подвижной состав не сошел с рельсов. ДТП не отразилось на движении других поездов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом. Водитель грузовика пострадал.

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