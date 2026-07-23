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21:44, 23 июля 2026 (обновлено: 21:48, 23 июля 2026)Бывший СССР

Экс-офицер СБУ рассказал о запугивании Зеленским украинского олигарха

Экс-офицер СБУ Прозоров: Зеленский запугал олигарха Ермолаева из-за Залужного
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Владимир Зеленский запугал украинского олигарха Вадима Ермолаева с помощью покушения на него, чтобы тот не стал финансировать избирательную кампанию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посла страны в Лондоне Валерия Залужного. Об этом заявил экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.

По его словам, покушение было совершено с целью продемонстрировать Ермолаеву, который является потенциальным «кошельком» Залужного, что ему не следует оказывать финансовую поддержку экс-главкому.

Как указал Прозоров, вскоре после теракта бизнесмен выступил с комплиментарными заявлениями в адрес Зеленского. «То есть: "Я все понял, больше не буду". Зеленский выбил (...) финансовую опору своего конкурента», — заключил он.

Ранее Ермолаев отказался говорить о возможной причастности Киева к организации покушения на него. Он заявил, что предпочел бы не отвечать на этот вопрос, пояснив, что любые публичные предположения могут помешать следствию.

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