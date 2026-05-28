Экономика
14:34, 28 мая 2026Экономика

Союзник США купил сотни тысяч баррелей российской нефти

Член правящей партии Японии Хагиуда: Из РФ импортировано 720 тыс. баррелей нефти
Кирилл Луцюк

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

После того как разразился иранский кризис, а Ормузский пролив оказался заблокирован, Япония приобрела нефть у России. Об этом заявил один из руководителей правящей в Японии Либерально-демократической партии Коити Хагиуда в рамках стрима, который был размещен на платформе YouTube.

По его словам, речь идет об импорте около 720 тысяч баррелей российской нефти. Ее поставки связаны с контрактами в рамках проекта «Сахалин-2». Отмечается, что речь идет об углеводороде, который не был обложен санкциями.

В марте 2026 года депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что его страна должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть. Он обратил внимание, что в настоящее время Токио импортирует из России 10 процентов сжиженного природного газа и немного нефти. Парламентарий убежден, что для Японии нет смысла поддерживать санкции против Москвы.

В феврале российско-японский товарооборот увеличился на 25,49 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, и достиг примерно 715 миллионов долларов. В основном Япония импортировала из России сжиженный природный газ.

