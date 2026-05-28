В россиянине признали командира взвода украинских добровольцев

Суд приговорил к 20 годам колонии командира взвода «Правого сектора» Хамраева

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам лишения свободы командира взвода добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Геннадия Хамраева (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Осужденный признан виновным в совершении ряда преступлений террористической направленности.

В материалах уголовного дела говорится, что в феврале 2015 года россиянин выехал на территорию Украины, где добровольно вступил в ряды террористического сообщества. После этого он прошел обучение на тренировочной базе. Хамраев занял должность стрелка, а затем дослужился до командира взвода батальона. В частности, в «Правом секторе» он выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы, активно участвовал в боевых и разведывательных действиях.

Ранее стало известно о задержании в Запорожской области бывшего участника «Правого сектора» Игоря Рожко.