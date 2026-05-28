16:29, 28 мая 2026Россия

В лесу российского региона нашли растерзанного зверем мужчину

Константин Лысяков

Фото: Henk Bogaard / Shutterstock / Fotodom  

В лесном массиве Тегульдетского района в Томской области нашли мужчину, которого растерзал медведь. О его смерти сообщило региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, 27 мая 52-летний мужчина находился в лесу на охоте, когда на него напал дикий хищник. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Смерть наступила на месте происшествия.

Ведомство проводит проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее останки охотника обнаружили в районе села Нельма в Хабаровском крае. Рядом оказалось множество следов зверей. Как выяснилось, мужчину съели хищники.

До этого школьник из села Чугуевка в Приморском крае спас от нападения медведя пять женщин. 15-летний подросток случайно увидел, как хищник идет в сторону поля, где находились россиянки. Не испугавшись, он добежал до людей и предупредил их об опасности.

