Российский школьник спас пятерых женщин от медведя

В Приморском крае школьник спас пятерых женщин от нападения медведя

Школьник из села Чугуевка в Приморском крае спас пять женщин от нападения медведя. Об этом сообщило краевое министерство по ГО и ЧС в Telegram-канале.

«Летом этого года 15-летний подросток случайно увидел, что из леса в сторону поля, где находились женщины, идет медведь. Подросток не побоялся, смог добежать до людей и предупредить об опасности», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что благодаря девятикласснику женщины успели оказаться в безопасном месте. Школьника наградили медалью Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что в Чечне охотник с больным коленом три дня пробыл в горах без еды и воды в окружении медведей. Россиянин заблудился во время внезапного тумана и не смог выйти к условленному месту встречи с друзьями.