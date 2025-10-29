Россиянин три дня пробыл в горах без еды и воды в окружении медведей

В Чечне охотник с больным коленом три дня пробыл в горах без еды и воды в окружении медведей. Его историю публикует RT.
По данным издания, россиянин заблудился во время внезапного тумана и не смог выйти к условленному месту встречи с друзьями. В течение нескольких дней в горной местности ему пришлось отпугивать выстрелами медведей.
Полицейские и волонтеры искали мужчину, прочесывая десятки километров труднопроходимой местности. Когда россиянина нашли, он находился в сознании. У него наблюдались симптомы обезвоживания. После оказания первой помощи его доставили к медикам. Сейчас угрозы его жизни нет, уточняет канал.
Ранее сообщалось, что в зоне бесследного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае пропал еще один человек. Речь идет о мужчине, который отправился на рыбалку.