Россиянин три дня пробыл в горах без еды и воды в окружении медведей

В Чечне охотник с больным коленом три дня пробыл в горах без еды и воды в окружении медведей. Его историю публикует RT.

По данным издания, россиянин заблудился во время внезапного тумана и не смог выйти к условленному месту встречи с друзьями. В течение нескольких дней в горной местности ему пришлось отпугивать выстрелами медведей.

Полицейские и волонтеры искали мужчину, прочесывая десятки километров труднопроходимой местности. Когда россиянина нашли, он находился в сознании. У него наблюдались симптомы обезвоживания. После оказания первой помощи его доставили к медикам. Сейчас угрозы его жизни нет, уточняет канал.

