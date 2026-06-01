Женщины перечислили самые гадкие открытия о мужчинах

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Пользовательницы Reddit вспомнили о самых гадких открытиях о партнерах, которые они сделали после многих проведенных вместе лет. Историями женщина поделились в разделе AskReddit.

По словам одной из пользовательниц, ее открытие заключалось в том, что ее партнер постоянно вытирал испачканные в выделениях из носа руки о различные предметы.

Бывший оставлял козявки повсюду. На стенах душевых кабин, обоях, бортиках кровати, автомобильных стеклах. Когда я застала его за этим, он пожаловался, что девушки всегда бросали его из-за козявок. Он настаивал, что никто не ценит его отношения к женщинам

OutsideOcelot9439пользовательница Reddit

Другая пожаловалась на то, что ее мужчина не мог справиться с гигиеной после дефекации.

Долгое время я думала, что отвратительная вонь на диване и в его кресле исходит от собак, которые забираются туда и оставляют выделения из своих анальных желез. Это были не собаки

PiecesofJaneпользовательница Reddit
Еще один рассказала, что ее партнер оказался зоофилом.

Он потеряли девственность с собакой, которая все еще жила с его родителям. Все знали, кроме меня

JazziniBearпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.

