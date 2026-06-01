Бывший СССР
05:07, 1 июня 2026

Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации напоминающих «ходячую смерть» наркоманов

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизуют наркоманов, напоминающих «ходячую смерть». Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов в беседе с ТАСС.

«ТЦК ловит всех подряд: стариков, больных, худых. Пацана привезли, ходячая смерть, наркоман. <…> Много наркоманов в целом. У нас один чуть ли не умер — в больницу отвезли», — рассказал пленный.

Ранее сотрудники ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его несовершеннолетнего сына. Инцидент произошел в Нововолынске.

