В зоне бесследного исчезновения российской семьи пропал еще один человек

Shot: Еще один человек пропал в зоне исчезновения семьи Усольцевых

В зоне бесследного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае пропал еще один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, речь идет о мужчине, который отправился рыбачить в район станции Кой в Партизанском районе региона. Отмечается, что россиянин пропал в 10 километрах от точки, где исчезли Усольцевы.

Телефон пропавшего недоступен, единственной зацепкой является найденная спасателями лодка рыбака.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и возобновили в ограниченном формате спустя неделю. Поиск семьи пока не дал никаких результатов.

Выдвигались версии о бегстве Усольцевых за границу. Профессиональный спасатель, Герой России Владимир Легошин подтверждал, что семья могла скрыться.