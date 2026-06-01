13:30, 1 июня 2026Культура

Умерла заслуженная артистка России Лариса Жуковская

Ольга Коровина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Лариса Жуковская ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает aif.ru.

Актрисы не стало в понедельник, 1 июня. Причина смерти не уточняется, однако известно, что Жуковская была госпитализирована на фоне продолжительной болезни.

«Вчера она была в больнице на ИВЛ. Ее сиделка говорила, что все совсем плохо», — рассказали изданию в окружении артистки.

Жуковская служила в МХАТ имени М. Горького с 1961 года. Она принимала участие в спектаклях «Братья Карамазовы», «Мертвые души», «Дворянское гнездо», «Без вины виноватые». Также она снялась в десятках кинопроектов, включая фильмы «Анна Каренина», в котором исполнила роль княжны Вороновой, и «Война и мир», где артистка сыграла княжну Безухову.

