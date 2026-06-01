Российская теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Посеянная на турнире под 22-м номером Калинская обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову в трех партиях. Матч завершился в ее пользу со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). Соперницы провели на корте 2 часа 49 минут.

Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Там она встретится с победительницей пары Майя Хвалиньская (Польша) — Диан Парри (Франция). До этого 27-летняя россиянка не проходила дальше второго круга.

