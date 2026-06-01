Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:30, 1 июня 2026Спорт

Российская теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Посеянная на турнире под 22-м номером Калинская обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову в трех партиях. Матч завершился в ее пользу со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). Соперницы провели на корте 2 часа 49 минут.

Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Там она встретится с победительницей пары Майя Хвалиньская (Польша) — Диан Парри (Франция). До этого 27-летняя россиянка не проходила дальше второго круга.

Ранее бывшая первая ракетка мира Наоми Осака удивила зрителей на «Ролан Гаррос» странным нарядом. Она предстала перед болельщиками в юбке и бомбере, расшитых золотистыми пайетками. При этом ее наряд был дополнен пышным длинным шлейфом и черной бейсболкой Nike.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

    Россиянка попала под следствие за экстремистские комментарии в интернете

    Психиатр перечислил школьникам признаки выгорания

    Брат Лерчек обратился к россиянам и опроверг слухи о ее заболевании

    Переход импортеров на систему СПОТ связали с неизбежными техническими ошибками

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «сортотюк»

    Иран прекратил переговоры с США

    В МИД сделали заявлении о нахождении российских военных в Сирии

    GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян

    Названы повышающие риск ранней смерти продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok