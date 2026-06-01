Россиянка попала под следствие за экстремистские комментарии в интернете

В Белгородской области осудят женщину за призывы к экстремистской деятельности

В Белгородской области осудят женщину за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она обвиняется по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

По данным следствия, 58-летняя местная жительница в марте 2024 года и апреле 2025 года разместила в интернете публичные комментарии с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также к совершению террористической деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли ее противоправную деятельность.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

