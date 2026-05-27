18:31, 27 мая 2026

Россиянин выслушал приговор за терроризм и государственную измену

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Челябинске мужчину приговорили к 17 годам колонии за терроризм. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 280 («Публичные призывы и осуществлению экстремистской деятельности») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, мужчина является крайним сторонником проукраинской идеологии. В период с октября 2022 по май 2023 года он занимался финансированием организации, чья деятельность направлена против безопасности России. Также он в публичном доступе разместил материалы с призывами к осуществлению террористической деятельности.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за финансовую помощь иностранной организации.

