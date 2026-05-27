19:27, 27 мая 2026

Эксперт предупредила об опасности лягушачьего детокса после смерти блогера

Daily Mail: 40-летний блогер не выжил после лягушачьего детокса
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Эксперт в области фармакологии из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) Пенни Уорд после смерти популярного блогера и владельца небольшого бренда товаров для здорового образа жизни Кристиана Тренда предупредила об опасности так называемого лягушачьего детокса. Ее слова приводит Daily Mail.

В материале отмечается, что Тренд участвовал в так называемой церемонии камбо, во время которой на кожу наносят секрет ядовитой лягушки из Амазонии. Тренд, который ранее прошел тяжелое лечение от рака, надеялся, что экзотический метод оздоровления поможет ему очистить организм. Однако после процедуры ему стало плохо, он потерял сознание, спасти его не удалось.

Уорд, комментируя этот случай, отметила, что ученые действительно интересуются некоторыми веществами из секрета лягушки, но их польза для здоровья не доказана. «Напротив, было зарегистрировано множество случаев токсического воздействия; несколько человек из разных стран после этого не выжили», — подчеркнула эксперт.

Уорд предупредила, что камбо способно вызвать тяжелые осложнения, включая судороги, повреждения внутренних органов и остановку сердца. Также она отметила, что, хотя метод популярен среди сторонников альтернативной медицины, доказательств его пользы нет.

Ранее нефролог Борха Кирога предупредил, что большинству людей не нужно принимать магний. По его словам, единственное основание для приема добавок — это подтвержденный анализами дефицит микроэлемента.

