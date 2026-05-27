Назван минимальный объем памяти в смартфоне

GizmoChina: 6 гигабайт — минимум для оперативной памяти смартфона в 2026 году

Смартфон на Android или iOS должен иметь не менее 6 гигабайт оперативной памяти. К такому выводу пришли журналисты издания GizmoChina.

Специалисты медиа проанализировали рынок телефонов и запросы современных приложений и сервисов. Они заявили, что современный аппарат должен иметь не менее 6 гигабайт оперативной памяти. Названного объема хватит для работы с базовыми функциями и запуска приложений, причем рекомендация касается как Android, так и iOS.

При этом для комфортного использования журналисты портала посоветовали покупать устройства с 8 гигабайтами памяти. «Таким образом вы сможете запускать приложения, достаточно эффективно работать в многозадачном режиме, делать качественные фотографии и не чувствовать, что ваш телефон испытывает трудности», — объяснили специалисты.

Если телефон часто используется для работы с искусственным интеллектом (ИИ) или запуска игр, то лучше иметь как можно больше оперативной памяти. В случае смартфонов Apple нейросети будут работать только на iPhone, которые имеют от 8 гигабайт памяти.

Ранее авторы издания BGR заявили, что в 2026 году смартфон должен иметь не менее 256 гигабайт встроенной памяти. По словам специалистов, столько памяти должно хватить и для работы инструментов ИИ.