Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:07, 27 мая 2026Наука и техника

Назван минимальный объем памяти в смартфоне

GizmoChina: 6 гигабайт — минимум для оперативной памяти смартфона в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: khunkornStudio / Shutterstock / Fotodom

Смартфон на Android или iOS должен иметь не менее 6 гигабайт оперативной памяти. К такому выводу пришли журналисты издания GizmoChina.

Специалисты медиа проанализировали рынок телефонов и запросы современных приложений и сервисов. Они заявили, что современный аппарат должен иметь не менее 6 гигабайт оперативной памяти. Названного объема хватит для работы с базовыми функциями и запуска приложений, причем рекомендация касается как Android, так и iOS.

При этом для комфортного использования журналисты портала посоветовали покупать устройства с 8 гигабайтами памяти. «Таким образом вы сможете запускать приложения, достаточно эффективно работать в многозадачном режиме, делать качественные фотографии и не чувствовать, что ваш телефон испытывает трудности», — объяснили специалисты.

Если телефон часто используется для работы с искусственным интеллектом (ИИ) или запуска игр, то лучше иметь как можно больше оперативной памяти. В случае смартфонов Apple нейросети будут работать только на iPhone, которые имеют от 8 гигабайт памяти.

Ранее авторы издания BGR заявили, что в 2026 году смартфон должен иметь не менее 256 гигабайт встроенной памяти. По словам специалистов, столько памяти должно хватить и для работы инструментов ИИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    Цены в России перешли к росту

    Анальгетик из яда начали создавать в России

    Мужчина застрял в узкой пещере и провел там шесть часов в ожидании помощи

    Трамп оценил идею вывоза иранского урана в Китай или Россию

    Назван минимальный объем памяти в смартфоне

    Российское посольство раскрыло план Запада по эскалации конфликта на Украине

    Член экипажа круизного лайнера напился и попытался изнасиловать коллегу

    Гоблин высказался об идее арестовывать имущество релокантов

    Стрелявший из-за интим-видео с дочерью российский экс-мэр оспорил приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok