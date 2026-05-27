20:36, 27 мая 2026

На борту самолета объявили чрезвычайную ситуацию после потери сознания пилотом

Второй пилот Endeavor Air потерял сознание во время посадки в Детройте
Алина Черненко

Фото: redlegsfan21 / Wikimedia

Второй пилот самолета авиакомпании Endeavor Air на короткое время потерял сознание во время посадки в США. Об этом сообщает People.

Уточняется, что инцидент произошел 23 мая на рейсе из Мэдисона, штат Висконсин, в Детройт, штат Мичиган. Командир воздушного судна объявил чрезвычайную ситуацию на борту, после того как его коллега почувствовал недомогание.

По приземлении борт встретили парамедики. Пилота доставили в больницу для обследования. «Мы высоко оцениваем профессионализм экипажа Endeavor Air и благодарим сотрудников экстренных служб за оказанную помощь», — заявили изданию представители перевозчика.

Ранее пилот самолета авиакомпании Jet2 перенес сердечный приступ в небе. Из-за этого было принято решение изменить маршрут лайнера. Пассажиры признались, что были напуганы резким снижением.

