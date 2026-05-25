Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:44, 25 мая 2026Путешествия

Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

People: Самолет Jet2 сел в другой стране из-за состояния пилота
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Paul Hanna / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Jet2 сел в другой стране из-за состояния пилота, который перенес сердечный приступ в небе. Подробности истории приводит издание People.

Лайнер направлялся с острова Тенерифе (Испания) в Бирмингем (Великобритания) 21 мая. В один момент пилоту потребовалась срочная медицинская помощь. Очевидцы рассказали, что слышали, как стюардессы опрашивали пассажиров и уточняли, есть ли у кого-то из них медицинская лицензия.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Как оказалось позже, пилот самолета перенес сердечный приступ. Из-за этого было принято решение перенаправить борт — сначала он приземлился в Португалии. Пассажиры поделились, что были напуганы резким снижением. В аэропорту летчика осмотрели врачи и госпитализировали в близлежащую больницу. Уточняется, что авиакомпания вызвала другого пилота, который смог заменить коллегу и продолжить полет до Бирмингема.

Ранее пилоту стало плохо во время полета над Казахстаном. На борту находилось 227 пассажиров и 14 членов экипажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Эвелина Хромченко раскрыла связанное со съемками «Модного приговора» личное правило

    Киркоров захотел судиться с писавшими о его долгах за коммуналку

    Охранники Карла III массово спали на службе и отлучались по личным делам

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok