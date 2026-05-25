Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

People: Самолет Jet2 сел в другой стране из-за состояния пилота

Пассажирский самолет авиакомпании Jet2 сел в другой стране из-за состояния пилота, который перенес сердечный приступ в небе. Подробности истории приводит издание People.

Лайнер направлялся с острова Тенерифе (Испания) в Бирмингем (Великобритания) 21 мая. В один момент пилоту потребовалась срочная медицинская помощь. Очевидцы рассказали, что слышали, как стюардессы опрашивали пассажиров и уточняли, есть ли у кого-то из них медицинская лицензия.

Как оказалось позже, пилот самолета перенес сердечный приступ. Из-за этого было принято решение перенаправить борт — сначала он приземлился в Португалии. Пассажиры поделились, что были напуганы резким снижением. В аэропорту летчика осмотрели врачи и госпитализировали в близлежащую больницу. Уточняется, что авиакомпания вызвала другого пилота, который смог заменить коллегу и продолжить полет до Бирмингема.

Ранее пилоту стало плохо во время полета над Казахстаном. На борту находилось 227 пассажиров и 14 членов экипажа.