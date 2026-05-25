Туристка стала жертвой обратного течения на курорте в Европе

Немецкая туристка попала в обратное течение на французском побережье и не выжила

Туристка из Германии стала жертвой обратного течения во время купания на курорте в Европе. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 24 мая, у берегов коммуны Леж-Кап-Ферре на французском побережье. 56-летнюю немку унесло в море сильным потоком воды, она не выжила.

По данным источника, аналогичная трагедия произошла недалеко от города Лаканау в этом же регионе. Там в обратное течение попал мужчина в возрасте около 60 лет. А всего с пятницы, 22 мая, спасательные службы вытащили из воды 31 человека. Местные власти призвали отдыхающих на пляже сохранять бдительность.

В апреле россиянка и ее муж пошли купаться на индонезийском острове Бали, попали в обратное течение и едва не утонули. Девушка призналась, что в какой-то момент ее супруг выбился из сил и начал уходить под воду.