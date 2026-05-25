Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:32, 25 мая 2026Путешествия

Туристка стала жертвой обратного течения на курорте в Европе

Немецкая туристка попала в обратное течение на французском побережье и не выжила
Алина Черненко

Фото: GirlLoves2Travel / Shutterstock / Fotodom

Туристка из Германии стала жертвой обратного течения во время купания на курорте в Европе. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 24 мая, у берегов коммуны Леж-Кап-Ферре на французском побережье. 56-летнюю немку унесло в море сильным потоком воды, она не выжила.

По данным источника, аналогичная трагедия произошла недалеко от города Лаканау в этом же регионе. Там в обратное течение попал мужчина в возрасте около 60 лет. А всего с пятницы, 22 мая, спасательные службы вытащили из воды 31 человека. Местные власти призвали отдыхающих на пляже сохранять бдительность.

В апреле россиянка и ее муж пошли купаться на индонезийском острове Бали, попали в обратное течение и едва не утонули. Девушка призналась, что в какой-то момент ее супруг выбился из сил и начал уходить под воду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал срок завершения конфликта

    Лавров в разговоре с Рубио раскрыл планы ВС России на Киев

    Назван способ вернуть миллион рублей с покупки квартиры

    В Иране опровергли заявления о готовности вывезти уран

    Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов

    Российская туристка оказалась под угрозой казни в ОАЭ из-за 17 килограммов наркотиков

    Людей с идеальным уровнем холестерина призвали не радоваться раньше времени

    Финляндию предупредили о недооценке военной мощи России

    Предложение президента Чехии отключить Россию от глобального интернета оценили

    Германия шокировала Россию отрицанием геноцида советских людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok