Россиянка описала обратное течение на Бали фразой «муж начал уходить под воду»

Россиянка и ее муж пошли купаться на индонезийском острове Бали, попали в обратное течение и едва не утонули. Об этом пользовательница @polya.i.am рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Соотечественница Полина призналась, что они с супругом плавали в океане недалеко от других людей. В какой-то момент их начало уносить все дальше от берега. Туристы попытались выплыть, но вскоре поняли, что начинают выдыхаться, и запаниковали.

«Мы уже начали тонуть. Из-за того, что мой муж пытался плыть, он потратил все свои силы и начал уходить под воду. Я еще была на плаву и кричала: Help! ("На помощь!")», — такими фразами описала пережитое автор ролика.

Попавшую в беду пару заметили два молодых человека, которые купались у берега. Один из них спас мужа Полины, так как он был ближе, а второй — схватил девушку, которой удалось зацепиться ногами за камень, во время волны и помог ей выбраться на сушу.

«Это просто какое-то великое везение, что там оказались эти два парня, потому что на пляже не было спасателей. Никто больше за нами не плыл. Те, кто сидел на самом пляже, не услышали бы нас», — отметила туристка.

По ее словам, в момент происшествия в океане не было сильных волн. «Мы потом прочитали, что туристы часто ходят купаться именно в такие места. Оказывается, на Бали очень много обратных течений», — удивилась россиянка.

Полина добавила, что записала видео, чтобы предупредить об опасности других отдыхающих на острове иностранцев.

Ранее другая российская туристка была унесена мощным течением в открытый океан в Индонезии и не выжила. Трагедия произошла в последний день отпуска женщины в Азии.