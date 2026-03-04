Унесенная волнами в океан россиянка не выжила в последний день отпуска в Азии

Shot: Россиянка была унесена течением в океан в Индонезии и не выжила

Российская туристка была унесена мощным течением в открытый океан в Индонезии и не выжила. Подробностями трагедии, которая произошла в последний день отпуска женщины в Азии, поделился Telegram-канал Shot.

По данным источника, 51-летняя жительница Москвы Людмила почти месяц отдыхала с друзьями за границей. Во время посещения пляжа Парангтритис соотечественница отлучилась от спутников на несколько минут, чтобы сделать фото с гуляющими лошадьми и поплавать. Когда она не вернулась, друзья забеспокоились.

Как рассказали очевидцы произошедшего, Людмилу унесло течением. Она тонула и звала на помощь. Когда туристку вытащили на берег, она была без сознания. Ей провели сердечно-легочную реанимацию и позже госпитализировали. Однако спасти пострадавшую не удалось — врачи констатировали ее кончину.

Как пишет издание, Людмила была опытной путешественницей и работала экскурсоводом в столичных и подмосковных музеях более 15 лет. Сейчас ее близкие занимаются организацией перевозки тела в Россию.

Ранее отдыхавшего в Таиланде туриста унесло в море обратным течением. Трагедия произошла на глазах у его жены.

