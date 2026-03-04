Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:01, 4 марта 2026Путешествия

Унесенная волнами в океан россиянка не выжила в последний день отпуска в Азии

Shot: Россиянка была унесена течением в океан в Индонезии и не выжила
Алина Черненко

Фото: Edgar Su / Reuters

Российская туристка была унесена мощным течением в открытый океан в Индонезии и не выжила. Подробностями трагедии, которая произошла в последний день отпуска женщины в Азии, поделился Telegram-канал Shot.

По данным источника, 51-летняя жительница Москвы Людмила почти месяц отдыхала с друзьями за границей. Во время посещения пляжа Парангтритис соотечественница отлучилась от спутников на несколько минут, чтобы сделать фото с гуляющими лошадьми и поплавать. Когда она не вернулась, друзья забеспокоились.

Материалы по теме:
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
17 февраля 2026
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025

Как рассказали очевидцы произошедшего, Людмилу унесло течением. Она тонула и звала на помощь. Когда туристку вытащили на берег, она была без сознания. Ей провели сердечно-легочную реанимацию и позже госпитализировали. Однако спасти пострадавшую не удалось — врачи констатировали ее кончину.

Как пишет издание, Людмила была опытной путешественницей и работала экскурсоводом в столичных и подмосковных музеях более 15 лет. Сейчас ее близкие занимаются организацией перевозки тела в Россию.

Ранее отдыхавшего в Таиланде туриста унесло в море обратным течением. Трагедия произошла на глазах у его жены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

    Мужчины и женщины поделились свидетельствующими о скором разводе случаями на свадьбах

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России

    Россиянки стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд

    Готовность России нарастить поставки нефти в Индию оценили

    Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки

    Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля

    Россиянам вернут деньги за купленные на Ближний Восток туры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok