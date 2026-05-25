20:53, 25 мая 2026Мир

Финляндию предупредили о недооценке военной мощи России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Финляндия недооценивает потенциал военной мощи России. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Уточняется, что таким образом он прокомментировал удар «Орешником» по Украине.

«Меня беспокоит неспособность многих финских и европейских "экспертов" понять, с чем мы имеем дело в отношениях с Россией. Я говорю не о ее колоссальном ядерном арсенале», — написал он.

По словам эксперта, в настоящее время Москва обладает непревзойденным ракетным и беспилотным потенциалом, который западные аналитики и СМИ отчаянно пытаются скрыть. Он также подчеркнул, что Хельсинки следует признать, что он уже проиграл эту войну России.

Ранее Малинен призвал руководство НАТО не питать иллюзий относительно поражения России. Отмечается, что в своем сообщении он обратился к генеральному секретарю альянса Марку Рютте.

