На Украине пояснили слова Зеленского о завершении «горячей фазы» войны

Василевская-Смаглюк: Зеленский заявил о завершении «горячей фазы» войны к ноябрю

Нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк пояснила слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения «горячей фазы» войны к ноябрю текущего года. Пост по итогам встречи фракции с лидером страны она опубликовала в своем Telegram-канале.

Василевская-Смаглюк отметила, что большая часть времени на встрече была посвящена перспективе завершения конфликта с Россией. По ее словам, Зеленский подчеркнул, что активная фаза войны может закончиться к концу осени только при условии предоставления Украине гарантий безопасности.

Кроме того, Зеленский прилагает большие усилия, чтобы не допускать переговоров о завершении данного конфликта без участия Украины.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк усомнился в правдивости слов президента о завершении войны. По его словам, украинский лидер делал подобные заявления на каждой встрече с депутатами.