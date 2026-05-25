Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 25 мая 2026Бывший СССР

На Украине пояснили слова Зеленского о завершении «горячей фазы» войны

Василевская-Смаглюк: Зеленский заявил о завершении «горячей фазы» войны к ноябрю
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк пояснила слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения «горячей фазы» войны к ноябрю текущего года. Пост по итогам встречи фракции с лидером страны она опубликовала в своем Telegram-канале.

Василевская-Смаглюк отметила, что большая часть времени на встрече была посвящена перспективе завершения конфликта с Россией. По ее словам, Зеленский подчеркнул, что активная фаза войны может закончиться к концу осени только при условии предоставления Украине гарантий безопасности.

Кроме того, Зеленский прилагает большие усилия, чтобы не допускать переговоров о завершении данного конфликта без участия Украины.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк усомнился в правдивости слов президента о завершении войны. По его словам, украинский лидер делал подобные заявления на каждой встрече с депутатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал срок завершения конфликта

    Захарова назвала дешевое пиво причиной дерзких заявлений британских политиков

    Российский подполковник объяснил удар «Орешником» по Украине

    Мощное уничтожение живой силы ВСУ дроном сняли на видео

    Россия и США обсудили нахрапистые усилия евроэлит

    Фигура российской легкоатлетки на видео с «Кубка Сочи» взорвала соцсети

    В США назвали последствия давления Трампа на Иран из-за сделки

    На Украине пояснили слова Зеленского о завершении «горячей фазы» войны

    В Москву вернется снег

    Лавров в разговоре с Рубио раскрыл планы ВС России на Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok