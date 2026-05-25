В одном российском регионе впервые объявили беспилотную опасность

РСЧС: В Калининградской области был объявлен сигнал «Беспилотная опасность»

В Калининградской области 25 мая в 20:00 впервые объявили беспилотную опасность. Сообщение с предупреждением жителей и гостей региона было опубликовано в официальном Telegram-канале Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Спустя почти полтора часа, в 21:23 тревога была отменена.

Информации о сбитых вражеских беспилотных летательных аппаратах, разрушениях на земле и пострадавших не было.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о планах увеличить количество ударов вглубь России как минимум в два раза до конца 2026 года.

До этого расширить географию ударов по России пригрозил президент Украины Владимир Зеленский.