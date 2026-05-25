Минюст США заявил о новой попытке убийства Трампа

ABC: Минюст США признал стрельбу у Белого дома новой попыткой убийства Трампа

Министерство юстиций США признало стрельбу рядом с Белым домом новой попыткой покушения на жизнь американского лидера Дональда Трампа. Его администрация снова призвала федеральный суд снять ограничения на постройку бального зала с повышенными мерами безопасности, сообщает ABC News.

Согласно заявлению министерства, злоумышленник «в очередной раз попытался убить президента, его семью и его сотрудников». Стрелявший «профессионально достал из сумки крупнокалиберное оружие и открыл огонь точно в направлении Белого дома».

Телеканал отметил, что большинство заявлений Минюста написано в стиле, схожем со стилистикой публикаций Трампа в социальных сетях. Среди прочего, ведомство называет запрет на строительство бального зала в Белом доме «позором для нашей страны», так как его планировали сделать «безопасным убежищем» от преступников.

В обращении были раскрыты данные, какие меры безопасности планировалось обеспечить благодаря строительству бального зала. Среди них — крыша, которая защити от БПЛА, колонны, устойчивые к ракетам и дронам, пуленепробиваемые и взрывоустойчивые стекла, вентиляционные системы военного образца, а также «станция для дронов и место для снайперов, которые будут защищать Белый дом и весь Вашингтон».

Ранее стало известно, что двое человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента в Вашингтоне. Журналистка NBC Джули Циркин сообщила, что прозвучали около 20-30 выстрелов возле Белого дома. Трамп охарактеризовал стрелка как человека, склонного к насилию, и «возможно, одержимого самым ценным сооружением» в США.