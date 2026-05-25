Россия
23:20, 25 мая 2026

В СК раскрыли мотивы совершающих преступления по заданию Киева подростков

Екатерина Щербакова
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев раскрыл мотивы, которыми движимы подростки, совершающие преступления по заданию Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Идеологической составляющей у подростков [совершающих преступления], как правило, нет. У взрослых присутствуют разные взгляды на ситуацию. А у подростков — банально "легкие деньги"», — заявил Терентьев.

В Крыму и Севастополе чаще всего такие преступления совершают подростки в возрасте от 14 до 17 лет из неполных малообеспеченных семей.

В основном по указанию Киева они занимаются дропперством, порчей и поджогом инфраструктуры, в том числе и железных дорог.

Только за первые три месяца текущего года крымские следователи рассмотрели более 70 сообщений о противоправных действиях подростков, а также возбудили 32 уголовных дела.

Ранее были раскрыты данные о вербовке детей военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).

