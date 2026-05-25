В Киеве пообещали «очень сильно бить в ответ»

Советник министра обороны Украины с позывным «Флэш» заявил, что в случае, если Россия продолжит терроризировать Киев, предприятия и «центры принятия решений», украинская сторона будет наносить очень сильные ответные удары. Соответствующее заявление привел УНИАН в Telegram.

«Если РФ будет терроризировать Киев, предприятия, "центры принятия решений" — мы будем очень сильно бить в ответ», — написал советник.

24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.