Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:01, 26 мая 2026Бывший СССР

В Киеве пообещали «очень сильно бить в ответ»

Советник главы Минобороны Украины «Флэш» пригрозил «очень сильными» ударами РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Советник министра обороны Украины с позывным «Флэш» заявил, что в случае, если Россия продолжит терроризировать Киев, предприятия и «центры принятия решений», украинская сторона будет наносить очень сильные ответные удары. Соответствующее заявление привел УНИАН в Telegram.

«Если РФ будет терроризировать Киев, предприятия, "центры принятия решений" — мы будем очень сильно бить в ответ», — написал советник.

24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на США после предупреждения Москвы

    Мужчина погиб при атаке ВСУ на Энергодар

    В США заявили об отчаянном поведении администрации Трампа из-за Китая

    В Киеве пообещали «очень сильно бить в ответ»

    Полянский резко прокомментировал ответ ОБСЕ на удар ВСУ по колледжу

    Минск отреагировал на поездку Тихановской в Киев

    На Западе назвали удар ВСУ по Старобельску пересечением красной линии

    Шубенков ответил на вопрос об участии в «Олимпиаде на стероидах»

    Вучич назвал последствия отказа от антироссийских санкций для Сербии

    Последние слова ставшей жертвой атаки ВСУ на российский колледж студентки попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok