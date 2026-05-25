00:59, 26 мая 2026

Telegraph: Ракета «Орешник» в 10 раз быстрее скорости звука, его не перехватить
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новое применение ВС России ракеты «Орешник» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине привлекло внимание западной прессы. Там обратили внимание на уникальные технические характеристики РК и его разрушительные последствия.

Французский телеканал Euronews напомнил, что минувший удар по территории Украины стал третьим применением «Орешника» с 2024 года. Журналисты отметили, что ракета вновь оказалась «в центре внимания».

The Telegraph рассказал, что это российское оружие «движется в 10 раз быстрее скорости звука» и его «невозможно перехватить» имеющимися у Киева средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Немецкое издание Der Spiegel подчеркнуло, что «Орешник» является «потенциальной угрозой для всего европейского континента». А Daily Express назвал ракету «ужасающей», указав, что она может нести как ядерные, так и обычные боеголовки.

24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

