01:58, 26 мая 2026

Мужчина из ДНР рассказал об угрозах украинских «Белых ангелов» забрать его внучку

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Беженец Сергей Д. в беседе с РИА Новости рассказал об угрозах со стороны представителей украинской организации «Белые ангелы», которые занимаются принудительной эвакуацией детей, забрать его шестилетнюю внучку на подконтрольной тогда киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Семья проживала в селе Новотроицкое, но была вынуждена покинуть дом.

«Подъехала украинская полиция и дала нам время до вечера следующего дня эвакуировать внучку, ей шесть лет. Если не эвакуируем, насильно вывезут детей, то есть [будет] конфискация ребенка», — вспоминает мужчина, отметив, что полиция работала в связке с «Белыми ангелами».

После угроз семья временно выехала в Полтавскую область Украины, а затем, накопив нужную сумму денег, отправилась в Россию к родственникам. Добираться до безопасного места им пришлось через Польшу и Белоруссию.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о похищении детей украинскими отрядами «Белый ангел» и «Феникс».

