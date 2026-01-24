Прозоров заявил о похищении детей украинскими отрядами «Белый ангел» и «Феникс»

Украинские отряды «Белый ангел» и «Феникс» врываются в дома мирных жителей и на глазах у родителей похищают их детей, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, приходит много данных о беспределе украинских силовых подразделений. Прозоров рассказал, что много общался с беженцами из Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград). По его словам, украинские отряды силой захватывают детей и увозят в неизвестном направлении.

«Родителей кладут на пол, ребенка забирают, особенно если это девочки, и увозят в неизвестном направлении. И все — никаких следов», — подчеркнул он.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили в насильном вывозе детей из Артемовска (украинское название — Бахмут).