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07:31, 11 июня 2026Интернет и СМИ

В США предупредили Украину о последствиях отказа от мира

Stratfor: Украину ждет финансовый крах без долгосрочного мира с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украине грозит финансовый крах, если она не заключит долгосрочное мирное соглашение. Об этом сообщается в докладе американского аналитического центра Stratfor.

В документе объясняется, что без мирного соглашения Киев будет по-прежнему зависеть от финансовой помощи Запада, а также столкнется с рисками, которые связаны с невозможностью обслуживать долг.

«Только при сценарии, который приведет к устойчивому, постоянному миру, Киев сможет сократить расходы до уровня, при котором ему не придется полагаться на постоянную иностранную финансовую поддержку», — предупредили в докладе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нарастить атаки на Россию с использованием дронов и ракет. До этого украинский лидер заявил, что страна намерена наносить удары по России, вопрос только во времени, когда она сможет увеличить масштаб ударов.

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