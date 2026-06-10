«Они почувствуют эту войну так, как ее чувствуем мы». Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нарастить атаки на Россию с использованием дронов и ракет. Об этом политик заявил во время визита в Эстонию. Украинский лидер добавил, что ВСУ выйдут на то количество, которое позволит им отвечать в полной мере.

И конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как ее чувствуем мы Владимир Зеленский Президент Украины

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет наносить удары по России, вопрос только во времени, когда она сможет увеличить масштаб ударов. Он также подчеркнул, что Киев атакует нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, которые считает справедливыми военными целями.

Зеленский назвал главное условие для переговоров с Россией

Президент Украины заявил, что Европа должна участвовать в переговорах с Россией. По его мнению, страны Европейского союза (ЕС) не могут быть посредниками, поскольку им пришлось бы занять нейтральную позицию, в том числе при принятии решений об антироссийских ограничениях.

Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто посредником, потому что Европа на нашей стороне Владимир Зеленский Президент Украины

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил российскому лидеру встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта. Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. В письме Зеленский предложил определить конкретную дату встречи и отметил, что она могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран.

В свою очередь, Путин заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить личные встречи. Он также подчеркнул, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вести «серьезные, специально обученные» люди из Министерства иностранных дел, Минобороны и других государственных ведомств.

Зеленский получил ответ от США на просьбу о военной помощи

Президент Украины заявил, что получил ответ лидера США Дональда Трампа на просьбу о поставках ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), но не может раскрыть его.

Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал Владимир Зеленский Президент Украины

До этого Зеленский пожаловался, что Украина испытывает дефицит ракет ПВО, способных сбивать баллистические ракеты, поскольку их поставки замедлились из-за конфликта США и Ирана. Также украинский лидер сообщил, что для получения систем ПВО Patriot от США раньше 2030 года Украина должна оплатить контракт.

Конгрессвуман Анна Паулина Луна отметила, что США должны сосредоточиться на переговорах об урегулировании конфликта на Украине, а не планах, как передать Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk.