Путин назвал Зеленскому главное требование к переговорщикам по Украине

Президент России Путин: Переговоры по Украине должны вести профильные специалисты

Переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вести профильные специалисты. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, обсуждать детали урегулирования могут только «серьезные, специально обученные» люди из Министерства иностранных дел, Минобороны и других государственных ведомств.

«Так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле», — сказал Путин, комментируя призыв украинского лидера Владимира Зеленского провести прямые переговоры.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Москвой и призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.