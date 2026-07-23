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20:21, 23 июля 2026Спорт

Оценены шансы Акинфеева сделать результативное действие в новом сезоне РПЛ

Аналитики оценили шансы вратаря ЦСКА Акинфеева оформить ассист в РПЛ коэффициентом 5,80
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева сделать результативное действие в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sports.

Аналитики предложили коэффициент 5,80 на то, что футболист оформит ассист в сезоне РПЛ-2026/2027. Ставка против — 1,10.

Всего в активе голкипера ЦСКА три результативные передачи в 615 матчах РПЛ. Акинфеев выступает за команду всю карьеру с 2003 года.

Ранее букмекеры назвали фаворита в сезоне-2026/2027 РПЛ. По мнению аналитиков, главным претендентом на победу является петербургский «Зенит». На успех сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2,00.

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