Назван фаворит в следующем сезоне РПЛ

14:05, 18 мая 2026Спорт

«Зенит» назван фаворитом в следующем сезоне РПЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Букмекеры назвали фаворита в сезоне-2026/2027 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению аналитиков, главным претендентом на победу является петербургский «Зенит». На успех сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2,00.

В тройку фаворитов также входят «Краснодар» и московский «Спартак». Их победа оценивается одинаковым коэффициентом 5,00.

Ранее 17 мая чемпионат России в 11-й раз в истории выиграл «Зенит». «Краснодар» финишировал вторым, «Локомотив» стал обладателем бронзовых медалей, а Спартак остановился в шаге от пьедестала.

