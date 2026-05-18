Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:00, 18 мая 2026Авто

Мошенники развернули охоту за данными водителей

Под видом продажи электронного ОСАГО аферисты собирают паспортные данные россиян
Марина Аверкина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники развернули настоящую охоту за данными водителей. В интернете они создают точные копии официальных сайтов страховых организаций. Посетитель видит знакомый дизайн и логотип, не подозревая, что попал на фишинговую страницу. О новой схеме обмана RT рассказал депутат Государственной Думы Антон Немкин.

По его словам, через фальшивые сайты аферисты предлагают купить полис обязательного страхования автогражданской ответственности по привлекательной цене. Главная цель — не просто списать деньги с банковской карты. Теперь преступники воруют личные сведения: паспортные данные, информацию об автомобиле, контакты, номер водительского удостоверения, реквизиты банковской карты. «Эти данные могут использоваться как для хищения средств, так и для дальнейших атак — например, телефонного мошенничества или оформления фиктивных услуг», — предупредил парламентарий.

Жертв заманивают обещанием срочно продлить страховку, получить выгоду за безаварийную езду, купить полис со скидкой или оформить его дистанционно без визита в офис. Ссылки на подобные ресурсы распространяются через мессенджеры, таргетированную рекламу в соцсетях и фейковые агрегаторы страховых услуг. «Кроме того, мошенники могут использовать украденные данные для обхода отдельных защитных механизмов и последующих попыток доступа к банковским сервисам», — объяснил Немкин.

Ранее россиян предупредили о набирающей популярность мошеннической схеме с машинами, в основе которой — покупка и «распаковка» боксов со случайным содержимым. Такой контент можно часто увидеть у блогеров, но теперь это еще и опасная ловушка аферистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России указали на происхождение атаковавших Москву дронов

    На Западе забеспокоились из-за укрепления отношений России и Китая

    Популярные препараты связали со снижением риска смерти от рака

    Москвичам рассказали об изменившихся грозах

    В России попробуют продать национализированную компанию в два раза дешевле

    В Раде указали на украинскую армию «мepтвыx душ» на одном направлении

    Люди в масках записали угрозы Пашиняну со словами «ты должен ответить»

    Женщина отбилась от напавшего на нее крокодила и выжила

    Названы возможные последствия для выругавшегося матом на совещании российского чиновника

    В Армении возбудили дело из-за угроз Пашиняну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok