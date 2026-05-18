Мошенники развернули охоту за данными водителей

Под видом продажи электронного ОСАГО аферисты собирают паспортные данные россиян

Мошенники развернули настоящую охоту за данными водителей. В интернете они создают точные копии официальных сайтов страховых организаций. Посетитель видит знакомый дизайн и логотип, не подозревая, что попал на фишинговую страницу. О новой схеме обмана RT рассказал депутат Государственной Думы Антон Немкин.

По его словам, через фальшивые сайты аферисты предлагают купить полис обязательного страхования автогражданской ответственности по привлекательной цене. Главная цель — не просто списать деньги с банковской карты. Теперь преступники воруют личные сведения: паспортные данные, информацию об автомобиле, контакты, номер водительского удостоверения, реквизиты банковской карты. «Эти данные могут использоваться как для хищения средств, так и для дальнейших атак — например, телефонного мошенничества или оформления фиктивных услуг», — предупредил парламентарий.

Жертв заманивают обещанием срочно продлить страховку, получить выгоду за безаварийную езду, купить полис со скидкой или оформить его дистанционно без визита в офис. Ссылки на подобные ресурсы распространяются через мессенджеры, таргетированную рекламу в соцсетях и фейковые агрегаторы страховых услуг. «Кроме того, мошенники могут использовать украденные данные для обхода отдельных защитных механизмов и последующих попыток доступа к банковским сервисам», — объяснил Немкин.

