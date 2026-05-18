Оценены шансы Макгрегора выиграть первый бой в UFC после возвращения

Букмекеры оценили шансы Конора Макгрегора выиграть первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после возвращения. Об этом сообщает Betonmobile.

Ирландец проведет поединок 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Соперником Макгрегора станет американец Макс Холлоуэй. Встреча пройдет в полусредней весовой категории.

Букмекеры считают фаворитом представителя США. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1,23. Успех Макгрегора оценивается коэффициентом 3,75.

Макгрегор не дрался с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В том поединке ирландец получил перелом ноги и после этого не выступал.