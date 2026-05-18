Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 18 мая 2026Россия

В России назвали насмешкой над украинцами выход Ермака из СИЗО

Рогов назвал выход Ермака из СИЗО насмешкой над украинцами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Выход из СИЗО под крупный залог Андрея Ермака, экс-главы офиса Владимира Зеленского, является клоунадой. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Тема со сбором средств для освобождения Ермака — клоунада и насмешка над жителями подконтрольных режиму Зеленского территорий. Для Ермака, пока простые люди сводят концы с концами и живут за чертою бедности и в страхе быть мобилизованными, эта сумма — сущие копейки», — сказал Рогов.

Он отметил, что многомиллионную сумму для залога собрали и легализовали через подставных публичных лиц. Рогов также добавил, что Ермак и дальше будет дурачить общество своей якобы бедностью.

Ранее стало известно, что за Андрея Ермака полностью внесли залог в размере 140 миллионов гривен, что равняется сумме более 232 миллионов рублей. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель ответила на предложение стать посредником в переговорах России и ЕС

    В российском регионе сбили десятки украинских дронов

    Ушедший из России производитель резко увеличил продажи машин в стране

    Популярный российский певец избавился от дома в Подмосковье

    Фармацевт дал советы по защите кишечника во время приема антибиотиков

    Кристен Стюарт нарушила дресс-код и пришла на Каннский фестиваль в армейских кедах

    В Латвии закроют нефтебазу после инцидента с дронами

    В Кремле ответили на вопрос о связи визитов Путина и Трампа в Китай

    В России назвали насмешкой над украинцами выход Ермака из СИЗО

    На Западе отреагировали на выход Ермака из СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok