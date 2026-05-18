В России назвали насмешкой над украинцами выход Ермака из СИЗО

Рогов назвал выход Ермака из СИЗО насмешкой над украинцами

Выход из СИЗО под крупный залог Андрея Ермака, экс-главы офиса Владимира Зеленского, является клоунадой. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Тема со сбором средств для освобождения Ермака — клоунада и насмешка над жителями подконтрольных режиму Зеленского территорий. Для Ермака, пока простые люди сводят концы с концами и живут за чертою бедности и в страхе быть мобилизованными, эта сумма — сущие копейки», — сказал Рогов.

Он отметил, что многомиллионную сумму для залога собрали и легализовали через подставных публичных лиц. Рогов также добавил, что Ермак и дальше будет дурачить общество своей якобы бедностью.

Ранее стало известно, что за Андрея Ермака полностью внесли залог в размере 140 миллионов гривен, что равняется сумме более 232 миллионов рублей. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас».