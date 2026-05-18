Российские регионы накрыл снегопад

На Кузбасс и Красноярский край обрушился снегопад

Регионы Сибири замело снегом. Неожиданные для середины мая осадки обрушились на Кузбасс и Красноярский край, передает телеканал НТВ.

Метель закружила в Кемеровской области. На фоне такой непогоды видимость на дорогах резко снизилась, а с приходом холодов глава региона Илья Середюк поручил частично возобновить отопление в соцучреждениях и жилых домах. Холодные воздушные массы не отступят до конца недели, дождь будет перемежаться снегом.

Майский снегопад нагрянул и в Красноярский край. Большая часть выпавших осадков уже растаяла. На протяжении рабочей недели температура в регионе будет держаться на уровне плюс 9-14 градусов днем и 3-5 градусов тепла в ночные часы. Кратковременное потепление ожидается в среду, 20 мая, однако всего на один день — столбики термометров поднимутся до плюс 18, а потом вновь опустятся.

Тем временем в Москве царствует аномальная для мая жара. Почти июльский зной будет стоять в столичном регионе до пятницы, 22-го числа. Воздух за эти дни прогреется до плюс 32 градусов.