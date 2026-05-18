Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 18 мая 2026Экономика

Российские регионы накрыл снегопад

На Кузбасс и Красноярский край обрушился снегопад
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Регионы Сибири замело снегом. Неожиданные для середины мая осадки обрушились на Кузбасс и Красноярский край, передает телеканал НТВ.

Метель закружила в Кемеровской области. На фоне такой непогоды видимость на дорогах резко снизилась, а с приходом холодов глава региона Илья Середюк поручил частично возобновить отопление в соцучреждениях и жилых домах. Холодные воздушные массы не отступят до конца недели, дождь будет перемежаться снегом.

Майский снегопад нагрянул и в Красноярский край. Большая часть выпавших осадков уже растаяла. На протяжении рабочей недели температура в регионе будет держаться на уровне плюс 9-14 градусов днем и 3-5 градусов тепла в ночные часы. Кратковременное потепление ожидается в среду, 20 мая, однако всего на один день — столбики термометров поднимутся до плюс 18, а потом вновь опустятся.

Тем временем в Москве царствует аномальная для мая жара. Почти июльский зной будет стоять в столичном регионе до пятницы, 22-го числа. Воздух за эти дни прогреется до плюс 32 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель ответила на предложение стать посредником в переговорах России и ЕС

    Российского студента обвинили в изнасиловании шестиклассницы

    Российские регионы накрыл снегопад

    Турист искупался в 264-летнем фонтане в центре Рима, попал на видео и разгневал итальянцев

    Предсказан курс рубля во второй половине мая

    Иран захотел привлечь Россию к мирной сделке с США

    В Киеве заявили о выезде миллионов украинцев за рубеж

    На Москву обрушились рекордные осадки

    Ушаков рассказал о локализации производства китайских машин в России

    Власти ответили на сообщения о массовом бегстве жителей из района пропажи семьи Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok