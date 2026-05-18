Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:58, 18 мая 2026Путешествия

Россиянки оказались под угрозой тюрьмы на популярном курорте из-за оплаты по QR-коду

Mash: Двум россиянкам грозит тюрьма в Паттайе из-за проблем с оплатой по QR-коду
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Две россиянки оказались под угрозой тюрьмы в Таиланде из-за проблем с оплатой по QR-коду. Об инциденте на популярном курорте сообщил Mash.

По информации издания, женщины решили приобрести ювелирные украшения в Паттайе. Сумма покупок одной из них составила всего тысячу рублей, второй — 23 тысячи. Расплатились россиянки по QR-коду, увидели в приложении, что операция прошла успешно, и покинули магазин.

Однако деньги не поступили на банковский счет магазина, и продавцы обратились в полицию, решив, что женщины — мошенницы. Как пишет Mash, инцидент произошел из-за того, что часть транзакций зависает. Теперь россиянкам грозит арест за кражу. Издание полагает, что разрешить ситуацию может помочь юрист, на услуги которого придется потратиться женщинам.

Ранее сообщалось, что турист из Китая пнул турникет в аэропорту столицы Таиланда Бангкока и получил пожизненный запрет на въезд в страну. Мужчину обвинили в повреждении государственного имущества на сумму примерно 480 тысяч батов (более 1 миллиона рублей), оскорблении дежурных сотрудников и незаконном прохождении контрольно-пропускного пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты особенности атаковавших Москву беспилотников

    Российский бизнес удивился идее повышать зарплаты

    Возвращающийся дрон-камикадзе SkyStriker оценили

    Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Трампа заподозрили в желании снова напасть на Иран

    Россиянам назвали опасный для психики интерьер

    Два футболиста из РПЛ сыграют за сборную африканской страны на ЧМ-2026

    Раскрыто происхождение применяемых Украиной бомб

    Украинского туриста избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok