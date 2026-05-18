Россиянки оказались под угрозой тюрьмы на популярном курорте из-за оплаты по QR-коду

Mash: Двум россиянкам грозит тюрьма в Паттайе из-за проблем с оплатой по QR-коду

Две россиянки оказались под угрозой тюрьмы в Таиланде из-за проблем с оплатой по QR-коду. Об инциденте на популярном курорте сообщил Mash.

По информации издания, женщины решили приобрести ювелирные украшения в Паттайе. Сумма покупок одной из них составила всего тысячу рублей, второй — 23 тысячи. Расплатились россиянки по QR-коду, увидели в приложении, что операция прошла успешно, и покинули магазин.

Однако деньги не поступили на банковский счет магазина, и продавцы обратились в полицию, решив, что женщины — мошенницы. Как пишет Mash, инцидент произошел из-за того, что часть транзакций зависает. Теперь россиянкам грозит арест за кражу. Издание полагает, что разрешить ситуацию может помочь юрист, на услуги которого придется потратиться женщинам.

Ранее сообщалось, что турист из Китая пнул турникет в аэропорту столицы Таиланда Бангкока и получил пожизненный запрет на въезд в страну. Мужчину обвинили в повреждении государственного имущества на сумму примерно 480 тысяч батов (более 1 миллиона рублей), оскорблении дежурных сотрудников и незаконном прохождении контрольно-пропускного пункта.