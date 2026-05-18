18:54, 18 мая 2026Экономика

США вновь разрешили покупать российскую нефть

Reuters: США ослабили санкции против российской нефти еще на 30 дней
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство финансов США продлило срок действия исключения из санкций в отношении российской нефти, поставляемой морским путем. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Соответствующее решение в Вашингтоне приняли после того, как несколько стран попросили дать им больше времени на покупку российской нефти. Отмечается, что разрешение будет действовать 30 дней.

16 мая истек срок действия генеральной лицензии Министерства финансов США, разрешающей проводить ограниченные операции с российской нефтью.

По информации Bloomberg, санкционное послабление вызывало критическую реакцию в Европе, лидеры которой считают экономическое давление на Москву необходимым.

Кроме того, 18 мая появились данные о том, что США приостановят санкции и против иранской нефти.

