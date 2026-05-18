На Шурыгину подали заявление в полицию за кражу

Super: Бывший возлюбленный Шурыгиной подал на нее заявление в полицию за кражу

На Диану Шурыгину, ставшую известной благодаря участию в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, подали заявление в полицию за кражу. Об этом сообщает Super.

Заявление на нее написал бывший возлюбленный, предприниматель Святослав Гусев. Он рассказал, что подозревает Шурыгину в краже денег и дорогостоящей техники. Сумма ущерба оценивается в 2,8 миллиона рублей.

Гусев предположил, что звезда ток-шоу могла украсть вещи, чтобы потом продать. По его словам, у Шурыгиной нет стабильного заработка.

Диана Шурыгина стала героиней ток-шоу «Пусть говорят» в 2017 году. В эфире 16-летняя девушка заявила, что ее изнасиловал 20-летний знакомый Сергей Семенов. Его приговорили к восьми годам колонии, но позднее срок сократили до трех лет и трех месяцев. В январе 2018 года Семенова освободили.