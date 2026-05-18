Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:45, 18 мая 2026Интернет и СМИ

На Шурыгину подали заявление в полицию за кражу

Super: Бывший возлюбленный Шурыгиной подал на нее заявление в полицию за кражу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: vk.com / Globallookpress.com

На Диану Шурыгину, ставшую известной благодаря участию в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, подали заявление в полицию за кражу. Об этом сообщает Super.

Заявление на нее написал бывший возлюбленный, предприниматель Святослав Гусев. Он рассказал, что подозревает Шурыгину в краже денег и дорогостоящей техники. Сумма ущерба оценивается в 2,8 миллиона рублей.

Гусев предположил, что звезда ток-шоу могла украсть вещи, чтобы потом продать. По его словам, у Шурыгиной нет стабильного заработка.

Ранее стало известно, что популярного российского стримера DmitryLixxx (настоящее имя — Дмитрий Лиханов) ограбили за границей. Когда он гулял по бразильскому городу Рио-де-Жанейро, неизвестный вырвал у него из рук телефон.

Диана Шурыгина стала героиней ток-шоу «Пусть говорят» в 2017 году. В эфире 16-летняя девушка заявила, что ее изнасиловал 20-летний знакомый Сергей Семенов. Его приговорили к восьми годам колонии, но позднее срок сократили до трех лет и трех месяцев. В январе 2018 года Семенова освободили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

    Солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом

    На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

    Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

    Раскрыта неожиданная причина ранних проблем с сердцем

    Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

    На треть выросли поставки российской нефти в страну БРИКС

    В российском городе провели молебен о защите от напастей и беспилотников

    Театральный критик назвала главный минус «Гамлета» с Юрой Борисовым

    На Шурыгину подали заявление в полицию за кражу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok