Неисправимую ошибку Windows признали

Windows Central: Microsoft разрешит удалить клавишу Copilot из Windows 11

Корпорация Microsoft разрешит пользователям избавиться от бесполезной кнопки Copilot в Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Central.

Несколько лет назад Microsoft рекомендовала производителям компьютеров выпускать устройства с клавиатурой с клавишей Copilot, которая запускала одноименный сервис искусственного интеллекта (ИИ). Недавно компания признала, что нейросети в Windows 11 оказались невостребованными, и заявила, что разрешит пользователям отказаться от этой кнопки.

В будущем обновлении клавишу Copilot можно будет переназначить, чтобы она выполняла какую-то другую команду. Соответствующая опция появится прямо в настройках Windows. Журналисты объяснили, что ошибка Microsoft по сути является неисправимой, так как сотни моделей компьютеров уже вышли с физической кнопкой Copilot на клавиатуре.

В материале говорится, что, как правило, клавишей Copilot заменяли правый Ctrl или кнопку вызова контекстного меню. Они предположили, что пользователи будут возвращать через настройки функции этих клавиш. Обновление, которое позволит удалить кнопку с нейросетями, пообещали выпустить до конца 2026 года.

Ранее авторы проекта Digital Foundry заявили, что спасти репутацию Windows 11 вряд ли получится. Они отметили, что Microsoft не выполняет свои обещания по исправлению проблем ОС.