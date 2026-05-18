21:20, 18 мая 2026Мир

Премьер Венгрии поставил условие для вступления Украины в ЕС

Мадьяр: Киев должен выполнить 11 требований по правам венгров для членства в ЕС
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Balogh / Xinhua / Globallookpress.com

Украина должна выполнить 11 требований по восстановлению венгров в Закарпатье, чтобы Будапешт одобрил начало процесса приема Киева в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что это условие является обязательным. «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего», — сказал Мадьяр.

В частности, Венгрия требует гарантировать право венгров на собственные образовательные и культурные учреждения и согласовывать будущие языковые и образовательные законы Украины с венгерской общиной Закарпатья.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер отметил, что коррупция может на долгие годы застопорить процесс вступления Украины в ЕС. Парламентарий заявил, что у объединения уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше.

