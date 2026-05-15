Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:33, 15 мая 2026Мир

Евродепутат назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС

Депутат Картайзер: Коррупция может быть помехой для вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Unsplash

Коррупция может на долгие годы застопорить процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС), заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Поскольку многие государства-члены на практике будут проявлять лишь ограниченный интерес к вступлению Украины, вопрос коррупции наверняка останется одним из ключевых на долгие годы», — отметил он.

Парламентарий заявил, что у ЕС уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше. По его словам, после вступления положение в таких государствах обычно улучшалось, однако коррупция продолжала оставаться серьезной проблемой, пусть и постепенно снижалась.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией требует комплексного подхода и длительного времени.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Киев не может достичь мирного соглашения с российской стороной из-за украинской коррупции. По его словам, после четырех полных лет российско-украинского конфликта «любой лидер понял, что для прекращения войны необходима дипломатия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Предстоит очень больно ответить». В России рассказали, что грозит европейским лидерам за контакты с Зеленским

    Желание Европы вести диалог с Россией объяснили

    На Западе оценили вероятность войны России с Европой

    Американский военный высказался о биолабораториях на Украине

    Стало известно о погибших и пострадавших при атаке ВСУ российского города

    Священник с подельником попытались заживо закопать пятимесячную девочку на свалке

    Названы провоцирующие рак продукты

    Популярный препарат оказался защитником от опасной аритмии

    Курьер жестоко отомстил несправедливо лишившему его чаевых покупателю

    Россияне согласились уйти из офисов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok