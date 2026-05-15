Депутат Картайзер: Коррупция может быть помехой для вступления Украины в ЕС

Коррупция может на долгие годы застопорить процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС), заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Поскольку многие государства-члены на практике будут проявлять лишь ограниченный интерес к вступлению Украины, вопрос коррупции наверняка останется одним из ключевых на долгие годы», — отметил он.

Парламентарий заявил, что у ЕС уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше. По его словам, после вступления положение в таких государствах обычно улучшалось, однако коррупция продолжала оставаться серьезной проблемой, пусть и постепенно снижалась.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией требует комплексного подхода и длительного времени.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Киев не может достичь мирного соглашения с российской стороной из-за украинской коррупции. По его словам, после четырех полных лет российско-украинского конфликта «любой лидер понял, что для прекращения войны необходима дипломатия».