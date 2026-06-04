В МИД сделали заявление о похищенной в рабство молодой россиянке

Захарова: Россия не оставит ситуацию с удерживаемой в Мексике молодой россиянкой

Российская сторона не оставит ситуацию с удерживаемой в Мексике россиянкой Ксенией Романовой и после достижения ею совершеннолетия. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«15 мая Романова достигла совершеннолетия и по российским и мексиканским законам обрела полную дееспособность. Но мексиканцы ее не отпустили, а перевели в структурное подразделение Системы комплексного развития семьи в штате Мехико. До мексиканских властей своевременно доведено, что Россия не будет безразличной к судьбе девушки и после достижения ею совершеннолетия», — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что МИД держит на постоянном контроле ситуацию с молодой россиянкой. Она также отметила, эта история «обросла некоторыми домыслами», поэтому призвала руководствоваться фактами. Представитель МИД напомнила, что российской стороне удалось добиться короткой встречи с Романовой, которая позволила удостовериться, что она «жива и здорова».

12 апреля заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров заявил, что власти Мексики отказываются возвращать в Россию на тот момент несовершеннолетнюю россиянку Кристину Романову и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульский доступ.

По сообщениям СМИ, в деле могут быть замешаны картели, которые ждали совершеннолетия девочки, чтобы перехватить ее из органов опеки и забрать в рабство.