Похищенной в Мексике 17-летней россиянке предрекли рабство

Mash: Похищенную в Мексике россиянку через месяц могут продать в рабство

Похищенной в Мексике 17-летней россиянке предрекли продажу в рабство. Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», уже через месяц, в мае, дочь петербургской пианистки Кристина Романова станет совершеннолетней.

«По словам приемной матери, Марины Романовой, в деле могут быть замешаны картели. Они ждут, когда девочке исполнится 18, чтобы перехватить ее из органов опеки и забрать в рабство. В Мехико бандиты создают спецдома, где держат девушек и заставляют рожать детей на продажу», — утверждают авторы публикации.

Семья пропавшей в 2023 году девушки уверена, что она стала жертвой схемы, в которой замешаны местные власти. Тогда ребенка забрали из школы представители местной службы DIFEM, отвечающей за попечительство над детьми. За прошедшие годы российские дипломатические сотрудники смогли встретиться с Кристиной Романовой лишь дважды, но где она сейчас — неизвестно. При этом девочка пережила беременность и аборт.

До этого стало известно, что власти Мексики отказываются возвращать девушку в Россию и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульского доступа.